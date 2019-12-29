韓國瑜大台中勝選晚會10萬張椅子座無虛席，支持者並持續湧入，主辦單位預估韓國瑜上台時，人潮將衝上高峰，估數十萬人塞爆。（黃國峰攝）

台中市立委第四選區國民黨候選人黃馨慧在國瑜市集設置「庶民抓肥貓娃娃機」，提供免費抓到好、抓到滿。（黃國峰攝）

家住南投的32歲洪財盛體驗「抓肥貓」娃娃機，一次就成功抓到貼有蔡英文照片的娃娃。（王文吉攝）

「庶民抓肥貓娃娃機」設計貼有民進黨肥貓照片娃娃，提供免費抓到好、抓到滿。（黃國峰攝）

家住南投的32歲洪財盛體驗「抓肥貓」娃娃機，一次就成功抓到貼有蔡英文照片的娃娃。（王文吉攝）

數百支持者跑到龍門路安全島排排坐，一邊大嗑國瑜夜市美食小吃，一邊跟台上高喊「下架民進黨」！（黃國峰攝）

專業韓粉在主場後方空地搭帳棚，門口插上國旗，全家坐在棚內高喊「庶民選總統、總統選庶民！」（王文吉攝）

韓國瑜大台中勝選晚會10萬張椅子座無虛席，支持者持續湧入，空拍畫面人山人海，主辦單位預估韓國瑜上台時，將有數十萬人塞爆。（黃國峰攝）

韓國瑜大台中勝選晚會29日晚間6點熱鬧舉行，雖然整天雨勢不斷，韓粉仍從各地湧入，踩著積水爛泥，相互扶持到場相挺。晚會開始前半小時，主持人喊出「10萬張椅子座無虛席」，人潮並持續外溢，主辦單位預估韓國瑜上台時，人潮將衝上高峰，估數十萬人塞爆。

韓國瑜今晚在台中市黎明重劃區舉行造勢晚會，因整日雨勢不斷，支持者不畏風雨低溫，踩著地面泥濘，照常到場力挺。有人一早冒雨佔位，「鋼鐵韓」怕人不夠，特別從台北搭高鐵來台中，不少台中人也擔心陰雨場面難看，呼朋引伴到場相挺，反而人潮外溢到龍門路。

數十萬名支持者全副武裝，準備雨衣、雨傘、雨鞋、鞋套不離身。由於場地克難，專業韓粉在主場後方空地搭帳棚，門口插上國旗，全家坐在棚內高喊「庶民選總統、總統選庶民」。還有數百支持者跑到龍門路安全島排排坐，大嗑小吃，跟台上高喊「下架民進黨」！

台中市立委第四選區國民黨候選人黃馨慧在國瑜市集設置「庶民抓肥貓娃娃機」、「弊端保齡球」攤位，提供免費抓到好、抓到滿。民眾爭相排隊挑戰。有人說，蔡英文執政無能，透過「抓肥貓」娃娃機一吐怨氣、發洩悶氣，

家住南投的32歲洪財盛一早8點開車載媽媽、阿姨到場，傍晚也到國瑜夜市的黃馨慧攤位體驗「抓肥貓」娃娃機，一次就成功抓到貼有蔡英文照片的娃娃。他激動表示，蔡政府用網軍打擊在野黨，並透過網軍洗腦「韓國瑜做得不好」，1月11日全家會用選票下架蔡英文。

(中時 )