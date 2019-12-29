誠美材內鬥持續延燒，29日公司公告接獲董事連署提案，討論總經理委任案和轉投資公司昆山奇美的董監指派案。公司公告中針對提案的董事一一回擊，質疑獨董的獨立性等。陳彥松也發出聲明指出，公司指控完全沒有根據，無的放矢，顯是有心人士在背後操弄，製造假消息，動機可議！

誠美材29日公告收到獨立董事陳彥松與群創法人董事代表劉昭賢等人依據公司法第203條相關規定，要求董事長儘速召集董事會討論2案。一案為通過誠美材總經理委任案，另一案則是公司重要轉投資公司昆山奇美，應該由誠美材指派董事、監事重新指派案。

誠美材公告回應指出，依據上市上櫃公司治理實務守則規定，獨立董事應保持獨立性，不得與公司有利害關係，獨立董事發起簽字提出上市公司總經理委任案與轉投資公司董監事指派案，是否符合法令規定的獨立性，公司將尋求法律專業意見或主管機關函詢適法性。而法人董事代表也有簽字，在法律上是否存有爭議，同樣尋求法律意見。另外，針對獨立董事要求召集董事會通過總經理委任事宜案與轉投資公司昆山奇美董事、監事重新指派案之事項，也會另外再確認各個董事意見。

針對公司指控，陳彥松發表聲明指出，經濟部95年10月31日經商字第09502156510函講的很清楚，董事（長）跟經理人不同。陳文進財務長根本沒有公司法的兼任問題。其次，科鼎公司從事的醫材行業和誠美材無關，兩家公司根本也沒有任何業務往來。檢舉函中所謂的包庇、不實財務之語云云，完全沒有根據，無的放矢，顯是有心人士在背後操弄，製造假消息，動機可議！

誠美材今年1月爆發經營權之爭，4月全面改選董事，陳彥松受邀擔任獨立董事。4月董事會中選出何昭陽單任董事長，並且由何昭陽兼任總經理，當時和昭陽指派羅來煌代理總經理，代理總經理的任期將在今年底到期。陳彥松表示，基於公司治理的考量，公司7位董事當中有5位董事連署，要求召開臨時董事會，指派專任總經理，可能因此引起內部人的不滿。27日送交連署書，不過在公司派極力遊說之下，其中2位撤銷連署。陳彥松強調，提案純粹是基於公司治理的考量，至於是否召開董事會討論，以及人選選派沒有任何預設立場。

(工商 )