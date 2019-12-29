針對國民黨總統候選人韓國瑜今（29日）在總統大選電視辯論會上公開表示，自己不接受三立電視採訪，並表示「我也呼籲三立改個名字，改成二立，因為沒有良心，只剩造謠和抹黑，這還算新聞媒體嗎？」，三立電視台已對此發出聲明表示嚴正抗議，並對其惡劣言行深表遺憾，也將逕行法律程序以維護權益。

●三立電視聲明全文：

總統候選人韓國瑜先生屢以不實言詞謾罵誣衊三立電視，以行其逃避媒體監督之實一事，本公司嚴正聲明如下：

一、總統選舉辯論會之舉行，在於讓候選人向選民充分說明未來施政願景及政見，詎料總統候選人韓國瑜先生無視辯論會之目的，於媒體提問時，竟以「造謠、抹黑」之言論無端謾罵攻訐本公司，此舉不僅嚴重損害本公司聲譽，更深深踐踏民主選舉價值，在我國民主政治歷程中作了最壞的示範。

二、韓國瑜先生公然宣稱「三立電視改成兩立就接受採訪」，就韓國瑜先生以攻訐媒體聲譽之方式，來遂行其逃避媒體第四權監督之目的一事，本公司嚴正抗議，並對其惡劣言行深表遺憾。

三、本公司針對韓國瑜先生之報導，向秉公平公正原則進行查證及平衡報導，不容韓國瑜先生屢屢以惡劣不實言詞進行謾罵挑釁，基此，本公司除正式以本聲明嚴正駁斥韓國瑜先生之行為外，並將逕行法律程序以維本公司權益。

(中時 )