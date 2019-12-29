林智堅手比三，說總統要選這個號碼。（邱立雅攝）

林智堅說拜託拜託要大家選彭俊豪。（邱立雅攝）

五星級市長遇上明星臉立委候選人，雙帥合體魅力橫掃中壢中平商圈。桃園市第三選區立法委員候選人彭俊豪邀請新竹市長林智堅陪同掃街，當全台最帥市長攜手中壢周杰倫，雙帥合體的畫面頓時讓中壢中平商圈增色不少，不過林智堅謙稱自己沒有比彭俊豪帥，但都是會做事的人。

林智堅與彭俊豪兩人頂著小雨，扎扎實實走完中平商圈徒步區，拜訪沿途每一間商家，其中還特別前往百年老餅店以及潮流滑板店拜訪。林智堅被問及是否曾玩過滑板，林智堅坦言「玩過，但摔倒了。」但他隨即表示，「人生的旅途上哪有不跌倒的。」

此次前來替彭俊豪站台，林智堅稱與彭俊豪是很好的朋友，他認為土生土長桃園人的彭俊豪對在地充滿濃厚的感情，也了解中壢鄉親的需要，希望能送他進國會，爭取更多經費來建設中壢區。

被問到現在流行雙帥合體，當全國最帥市長遇到桃園周杰倫，是否備感壓力？林智堅笑說彭俊豪比自己帥得多了，但他強調，「我們都是會做事的人。」林智堅認為選舉是要選有能力、有經驗、能夠為選民做事的人，彭俊豪已是連任議員，對自己的故鄉充滿理想熱情，應要讓他協助鄭文燦繼續改變桃園

(中時 )