前台中市長胡志強今晚與妻子邵曉鈴在「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」站台時表示，不管別人怎麼罵、怎麼黑韓國瑜，大家一定要支持韓國瑜，下一屆總統選韓國瑜，中華民國才有希望。

胡志強看到全場熱情韓國瑜支持者，感動的表示，風雨故人來，風雨生信心，國民黨一定要贏2020總統、立委大選。

「總統要選頭髮少的人！」胡志強以胡氏幽默表示，韓國瑜和他一樣頭髮少，但有能力有操守，大家一定要支持韓國瑜。

胡志強說，太太邵曉鈴也是「韓粉」，和來自其他來自全台各地的支持者一樣，不管從高雄來從台北來，還是來不及趕到場，他的心和我們在一起。

他表示，有的人還在趕來，不管台北、高雄，台灣人這個晚上站在一起，太太邵曉鈴也拜託大家支持韓國瑜，不管民進黨怎麼罵，鐵定支持韓國瑜，下一屆韓國瑜當總統，中華民國才有希望。

邵曉鈴大聲疾呼，要大家支持韓國瑜，這個國家和社會好像永遠在對立，為了台灣好，呼籲不要對立、不要吵架，要以中庸之道相互幫忙，中庸之道就是你擁有我，我擁有你，相互幫忙，這一次選舉是中華民國存亡關頭，一枝草一點露，讓大家投下韓國瑜一票，支持韓國瑜當總統，隨後，胡志強與邵曉鈴伉儷與全場高喊「韓國瑜凍蒜！」掀起高昂氣勢。

(中時 )