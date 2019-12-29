前總統馬英九（中）29日晚間和桃園市第四選區立委候選人萬美玲（右）在桃園觀光夜市掃街。

前總統馬英九29日晚間和桃園市第四選區立委候選人萬美玲在桃園觀光夜市掃街，雖然桃園雨勢不斷，仍有不少熱情支持者冒雨和馬英九和萬美玲合影。眾人也高呼「韓國瑜凍蒜」、「勢在必行萬美玲」，也有不少支持者喊「馬英九加油」。

馬英九與萬美玲在夜市步行約40分鐘，從正康三街、北埔路口進入夜市，並在中正、北埔路口離去，並未受訪。

(中時 )