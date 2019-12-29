馬英九、萬美玲冒雨掃街 大批支持者喊加油 20:292019/12/29 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九（中）29日晚間和桃園市第四選區立委候選人萬美玲（右）在桃園觀光夜市掃街。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九（中）29日晚間和桃園市第四選區立委候選人萬美玲（右）在桃園觀光夜市掃街。 前總統馬英九29日晚間和桃園市第四選區立委候選人萬美玲在桃園觀光夜市掃街，雖然桃園雨勢不斷，仍有不少熱情支持者冒雨和馬英九和萬美玲合影。眾人也高呼「韓國瑜凍蒜」、「勢在必行萬美玲」，也有不少支持者喊「馬英九加油」。 馬英九與萬美玲在夜市步行約40分鐘，從正康三街、北埔路口進入夜市，並在中正、北埔路口離去，並未受訪。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #馬英九 #萬美玲 #桃園市 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 蔡兩大致命傷 王浩宇憂：韓真可能贏 08:382019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 英諷韓總機 宋批反滲透法 韓政見會嗆蔡被新系架空 01:392019/12/28 政治要聞 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 政治熱門新聞 震撼！韓台中造勢空拍畫面曝光 網驚訝：太誇張 - 政治 遭韓國瑜形容軟 馬英九終於回應了！ - 政治 直播》韓國瑜台中造勢 人潮破30萬 - 政治 台中逢甲夜市總統街頭民調 網嚇到：居然翻盤了！ - 政治 台北市最新街頭民調出爐 看到蔡票數北青吃驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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