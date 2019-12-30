隧道公司Boring創辦人穆斯克，上周五在推特發文表示，在拉斯維加斯興建Boring的首條商用隧道將「有希望」在2020年全面運作。

他說這條連接拉斯維加斯會議中心與賭城大道之間的隧道即將完工，然後公司將會繼續進行其他計劃。

(工商 )