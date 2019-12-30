Boring首條商用隧道 可望明年運作 07:522019/12/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隧道公司Boring創辦人穆斯克，上周五在推特發文表示，在拉斯維加斯興建Boring的首條商用隧道將「有希望」在2020年全面運作。 他說這條連接拉斯維加斯會議中心與賭城大道之間的隧道即將完工，然後公司將會繼續進行其他計劃。 (工商 ) #隧道 #拉斯維加斯 #公司 #運作 #希望 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》從東協市場整合看新南向政策的希望與憂愁 04:092019/12/26 財經要聞 航太風電來台投資 投審會點頭 14:442019/12/27 財經 網傳台東草埔隧道開通又封閉 公路局澄清 16:252019/12/27 社會 9旬黃郭罔受阿嬤積蓄全買救護車救人 17:432019/12/27 社會 洪秀柱「我比他更好」看板 隔壁就是王定宇 19:412019/12/27 政治 長春人造樹脂 赴陸投資案通過 20:372019/12/27 財經 韓國瑜第三場電視政見發表會 第二輪申論全文 20:482019/12/27 政治 阿姆坪清淤隧道 2021年完工 04:102019/12/28 地方新聞 韓國瑜砲轟謝長廷：對總統大選妄作評論 有違外交官倫理 17:062019/12/28 政治 星座理財(12月30日～1月3日)－金牛座（4月21日～5月21日） 短線換手 靈活運作 04:092019/12/29 投資理財 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 國巨庫存見底 MLCC拉緊報 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘財經掃描》iPhone 12晶圓代工 台積電通吃 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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