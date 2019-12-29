連兩周包辦單周最佳球員的台啤洋將巴克利，29日拿下26分、10籃板、4助攻與3抄截，幫助台啤81比76逆轉擊退台銀，勇奪隊史新高開季8連勝，賽後問到「安佛森」蔣淯安台啤連勝不止的秘訣，他毫不考慮回答，「Finish(完成)！」

「巴克利進攻能力真的太好，手臂也很長，反正他一拿到球，我都在旁邊高喊『Finish』，他幾乎也都使命必達把球投進，」拿13分的蔣淯安表示，「我一點也沒擔心過球權問題，反正我們打團隊，他這樣打，反而能幫我省很多體力。」

此役是台啤本季唯一勝分沒達雙位數，打完上半場，台啤更以29比40落後，幸好第3節靠著巴克利、塞瑟夫兩名洋將聯手，台啤不僅追上，更取得領先到比賽結束，打到最後6分05秒，台銀中鋒米歇爾犯滿畢業，也讓台銀反撲無望。

「我想這是一場很棒的攻防戰，我們上半場節奏不夠順暢，也被對方搶到太多進攻籃板，」台啤總教練周俊三表示，「幸好下半場我們逐漸找回節奏，外圍射手也更有出手自信，才有辦法保持連勝下去。」台銀全場搶下25個進攻籃板。

隨著本季在台北和平館賽程落幕，下周改到桃園巨蛋開打，台啤也將挑戰隊史新高9連勝，先前台啤8連勝是在第8季，周俊三說：「很幸運我可以帶過這兩批不同的台啤球員，我想連勝是種鼓舞，但我們成為A級球隊還有很長的路。」

儘管遭到台啤逆轉擊敗，台銀總教練陳國維賽後表示，「我反而很滿意這場比賽內容，因為大家做到練球所有東西，卻只打了兩節好球，下半場錯失太多空檔出手機會，但我相信只要繼續做對的事情就好。」台銀以高健益攻下16分最高。

(中時 )