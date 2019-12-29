「改變！」 嘉義市長黃敏惠高喊：只有改變，才有未來！ 20:312019/12/29 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義市長黃敏惠高喊「改變」，她說，只有改變，才有未來！。（陳淑芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜大台中勝選晚會人潮滿滿，民眾激情氣氛高昂。（陳淑芬攝） 嘉義市長黃敏惠今天晚間在韓國瑜大台中勝選晚會中表示，台灣過去是「錢淹腳目」，現在卻是「世上苦人多」，她呼籲民眾要用行動，為自己再次站出來。韓當選後，更需要小小嘉義的大大能量，呼籲嘉義鄉親要支持國民黨立委候選人，讓韓國瑜好做事，中華民國才有好未來。 「改變，只有改變才有未來！」黃敏惠帶著現場民眾高呼口號，她說，嘉義的鄉親要站出來，嘉義市雖然很小，但是卻是民主聖地，有大是大非，不分男女，有不對就要站出來，集中選票，離選舉剩下10幾天，「可以沈默，絕對不可以冷漠」。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #嘉義市 #黃敏惠 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 就職周年 嘉義市長黃敏惠心痛中央懲罰模範生 14:022019/12/25 政治 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 蔡兩大致命傷 王浩宇憂：韓真可能贏 08:382019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 政治熱門新聞 震撼！韓台中造勢空拍畫面曝光 網驚訝：太誇張 - 政治 遭韓國瑜形容軟 馬英九終於回應了！ - 政治 直播》韓國瑜台中造勢 人潮破30萬 - 政治 台中逢甲夜市總統街頭民調 網嚇到：居然翻盤了！ - 政治 台北市最新街頭民調出爐 看到蔡票數北青吃驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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