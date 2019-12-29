韓國瑜大台中勝選晚會人潮滿滿，民眾激情氣氛高昂。（陳淑芬攝）

嘉義市長黃敏惠今天晚間在韓國瑜大台中勝選晚會中表示，台灣過去是「錢淹腳目」，現在卻是「世上苦人多」，她呼籲民眾要用行動，為自己再次站出來。韓當選後，更需要小小嘉義的大大能量，呼籲嘉義鄉親要支持國民黨立委候選人，讓韓國瑜好做事，中華民國才有好未來。

「改變，只有改變才有未來！」黃敏惠帶著現場民眾高呼口號，她說，嘉義的鄉親要站出來，嘉義市雖然很小，但是卻是民主聖地，有大是大非，不分男女，有不對就要站出來，集中選票，離選舉剩下10幾天，「可以沈默，絕對不可以冷漠」。

(中時 )