烏克蘭部隊和俄羅斯所支持的烏克蘭東部叛軍在周日開始交換戰俘，以結束長達5年的烏克蘭戰爭。此事是本月初，由烏克蘭、俄羅斯、德國和法國的高層領導人峰會上，所達成的停戰協議一部分。

美聯社報導，烏克蘭官員與烏東分離政府確認，雙方的換俘工作已經開始，在烏克蘭東部霍利夫卡(Horlivka)附近的一個檢查站，將會交換142名戰俘，其中烏東分離軍釋放了55名，烏克蘭釋放了87名。前一次，雙方的換俘工作是發生在2017年12月，當時烏克蘭釋於233名烏東分離分子，交換73名烏克蘭人。

自2014年以來，烏克蘭東部、克里米亞接連爆發脫離烏克蘭的分離運動，隨後俄國就進佔了克里米亞，同時烏克蘭東部的頓內次、盧干斯克也自稱獨立，爆發烏東內戰，戰爭持續5年，已造成14,000多人喪生。

轉變發生在烏克蘭新總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在春季贏得大選，他的主訴求就是結束衝突，而他也表態願意與俄羅斯就結束戰爭進行談判。

但是，人們對是否允許舉行地方選舉，以確保叛亂地區具有更大的自治權，還有烏克蘭在叛亂地區能拿回多少控制權，仍然困擾著和平前景。

(中時電子報)