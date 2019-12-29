「國政領航．台灣富強」韓國瑜大台中勝選晚會29日晚間在台中舉行，下了整天的雨在8點左右暫歇，雲林縣長張麗善率藍營黨公職站台。張麗善先感謝台下數十萬支持者，她說，韓國瑜是雲林女婿，謝謝大家不棄嫌，冒著風雨低溫前來，用熱情給他溫暖，「雲林女婿韓國瑜一定要高票當選，雲林2席也要全壘打」。

張麗善助講時提到，雲林人非常重情重義，看重人情義理，無論韓國瑜被如何抹黑糟蹋，大家不離不棄，永遠沒離開。2020大選是中華民國翻轉前進的機會，剩下14天就要投票，許多縣市首長表態支持韓國瑜，「如果不改變台灣沒有未來，我們的子子孫孫沒也有將來」。

張麗善說，民進黨在立院有人數優勢，如果真的在年底通過反滲透法，不只兩岸宗教交流會受限，只要跟大陸扯上邊，就會被無端羅織罪名，欲加之罪何患無辭，我們一定要反對通過反受透法。

張麗善激動高喊「為了讓國旗繼續飄揚，讓中華民國屹立不搖」，台下數十萬支持者回應「中華民國萬歲、中華民國萬歲！」張麗善替雲林女婿韓國瑜懇託，也為張嘉郡、謝淑亞拉票，呼籲支持者1月11日一定要讓「雲林立委2席全壘打，雲林女婿高票當選」。

(中時 )