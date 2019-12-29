「港湖女神」高嘉瑜（左）與「翻白眼女神」黃捷（右）同台飆唱。（張穎齊攝）

「港湖女神」高嘉瑜（左）與「柯黑大魔王」王世堅（右）同台唱奏。（張穎齊攝）

「港湖女神」高嘉瑜（左）與民進黨副總統候選人賴清德（右）同台尬歌。（張穎齊攝）

「港湖女神」高嘉瑜（左）與「大數據美女專家」高虹安（右）「雙高」共唱，高虹安的美聲令現場驚艷。（張穎齊攝）

號稱「港湖女神」的民進黨立委候選人高嘉瑜在29日開辦人生第一場《媽，我在這，拜託要投高嘉瑜喔》演唱會，邀集跨黨派好友站台，其中「翻白眼女神」高市議員黃捷穿著高雄女中制服登場時，驚豔全場，高也立馬換上北一女制服，「雙女神」較勁身材與歌聲，讓粉絲大飽眼福，刺激視覺與聽覺，氣氛嗨到最高點。

高嘉瑜邀請到北市議員王世堅、苗博雅、邱威傑、民眾黨不分區立委提名人高虹安、黃瀞瑩，還有神祕嘉賓前北市議員王威中站台，副總統候選人賴清德擔任壓軸卡司。

「燒聲」的高嘉瑜與黃捷合唱成名曲《Don’t stop》，高嘉瑜說，黃捷在質詢韓國瑜爆紅後，被攻擊說「年輕人不尊重長輩」，但黃捷看起一副就很尊重長輩的樣子，今天是南北大串聯，北一女PK雄女，最後網路投票結果是嘉瑜68票、黃捷32票，但也算不分軒輊、難分難捨、一樣好聽，大家都知道她燒聲，所以代表她原本唱得比黃捷更好聽。

黃捷也開玩笑說，高嘉瑜是她台大學姐，來賓都以高為最低標準，代表學姐體諒來賓的心，燒聲了，所以來賓一定會唱得比她好，很給來賓面子。黃捷也獨唱陳綺貞的《華麗的冒險》，並說「我真的沒有特別的意思！我在新聞出來前先選好的歌！」笑翻觀眾。

另外，王世堅擔任高嘉瑜的小提琴手，高問王何時學小提琴？王說「小三」，高便虧，這有點敏感了，特別喜歡小三，還是小三開始學？王自嘲「我從小對小三就特別有情感！」高又問為何要選《走在雨中》，是回憶高中交女友的事嗎？王緊張地說「我跟我太太好不容易關係修補差不多了！」

而高虹安登場時，獻唱的美聲令人驚艷，邱威傑飆唱《軋車》炒熱氣氛，輪到黃瀞瑩時，高嘉瑜則酸「應該要點《戀愛ing》！」最後，賴清德壓軸出場，不過賴也燒聲，全程走音，但仍有體育家精神，唱完《雪中紅》、《思慕的人》，畫下搞笑又圓滿的句點。

(中時 )