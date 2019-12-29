大甲鎮瀾宮董事長顏清標今晚在「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」站台時表示，我們都是中華民國派，大聲呼籲「郭董、王院長緊返來，以前如果我說話太直率向你抱歉！」這一定要讓民進黨下台，讓人民站起來。

顏清標表示，來自中部七縣市，海內外所有挺韓國瑜的韓粉，這次選舉，國民黨總統候選人韓國瑜整天被罵，稱讚他的意志力強，大家要挺韓國瑜，有人說他是中國派，中華民國現在一百零八年，堅定的說我們是中華民國派。

顏清標表示，聽到菜市場很多歐巴桑和歐里桑少年騙說台灣會像香港一樣，他痛責網軍楊蕙如害人不淺，連賴清德贏廿％都被蔡英文做掉。

「大家都是中華民國派，郭董、王院長回來」，顏清標表示，如果他以前說話太直率，向你們抱歉！

韓國瑜帶領全場揮舞國旗時時說，去年台中市長盧秀燕翻轉見藍天，高喊「翻翻翻！」連喊數十聲帶動氣氛。

顏清標表示，立委剩多少任期？民進黨一直要反滲透法通過，應該下一屆由立法委員來審議，斥責民進黨沒天良，大陸台商兩百多萬人何去何從，大甲媽去大陸宗教交流該怎麼辦，吃水果拜樹頭，他燒聲拚老命，要翻轉台灣，翻轉成藍天。

(中時 )