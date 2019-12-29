每年此時，是美國傳統的親友團聚時光，不過大夥在餐桌上大聊政治，可能因立場南轅北轍，擦槍走火發生衝突，那該怎麼辦?

據研究，在政治立場分歧嚴重的時期，為避免與親友因政治話題爭吵，許多美國人會規避或縮短節日聚餐。(美聯社)

心理學家常建議，親友在節日期間聚會，最好避免談論政治，以免破壞感情，也可減少心理壓力。據美國科學促進會去年發布的研究，在政治立場分歧嚴重的時期，為避免與親戚因政治話題爆發爭吵，許多美國家庭常會規避或縮短家庭節日聚餐。不過，要做到談何容易。

美國總統川普的競選陣營反倒鼓勵支持者，宣揚總統的政績，並與不同立場者勇敢對槓。他們架了一個網站，內有滿滿的現成資料可以援用，讓支持者在跟自由派或親民主黨親戚辯論時，能夠派上用場，為川普的政績和政策辯護。

川普團隊指出，這些資料依照議題整理分類，還附帶說明與短片，讚揚川普任內在內政外交與貿易等所達成的成就。

無獨有偶，《大西洋》雜誌則向民主黨人和自由派人士，提供類似的辯論百寶箱，提醒事項包括，不要人身攻擊，把重點放在事實上，因為事實永遠是事實，川普永遠是川普。

(中時 )