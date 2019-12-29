杜拜明年財政預算 將創新高 21:552019/12/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 杜拜的國營媒體阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）周日報導，杜拜的2020年財政預算將達181億美元創新高。 因為杜拜政府會使用部份預算經費，去刺激經濟成長，和支援其主辦的2020年世界博覽會。 杜拜明年財政預算規模較2019年增加約17％。2019年財政預算約155億美元，略高於2018年的水準。 (工商 ) #預算 #財政預算 #財政 #2020 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 全家暴瘦 韓國瑜《小明星大跟班》揭與李佳芬吵架過程 18:322019/12/27 娛樂 舶來品啟發時尚教母 余湘盼基隆打造成香港 19:042019/12/27 政治 陸國產航母通過台海 美敦促北京勿脅迫台灣 19:182019/12/27 兩岸 宋楚瑜：當選後檢討年改 討回民進黨貪汙錢當財源 19:542019/12/27 政治 韓國瑜第三場電視政見發表會 第一輪申論全文 20:032019/12/27 政治 蔡英文第三場電視政見發表會 第一輪申論全文 20:092019/12/27 政治 宋楚瑜：當選後撥三亂返三正 20:252019/12/27 政治 蔡英文第三場電視政見發表會 第二輪申論全文 20:332019/12/27 政治 小英最後10秒談話激怒他！羅友志「凍未條」開噴：太可惡了 23:132019/12/27 娛樂 唐綺陽2020上半年運勢出爐！這星座財運超旺 06:022019/12/28 生活 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 台積電核彈拱台股？老謝爆背後有「藏鏡人」 - 財經 「冠夫姓那刻」嚴陳莉蓮不當貴婦成強悍女掌門 - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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