杜拜的國營媒體阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）周日報導，杜拜的2020年財政預算將達181億美元創新高。

因為杜拜政府會使用部份預算經費，去刺激經濟成長，和支援其主辦的2020年世界博覽會。

杜拜明年財政預算規模較2019年增加約17％。2019年財政預算約155億美元，略高於2018年的水準。

(工商 )