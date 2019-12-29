澳洲當局表在周日對維多利亞省部份地區的居民和渡假民眾發出緊急撤離通知。

因為當局預計當地在氣溫逾攝氏40度、強風、雷暴和全省風向改變等極端條件，將可能周一在該省釀成當地有史以來最嚴重野火災情，擔心這會危害當地民眾生命安全而必須離開。

(工商 )