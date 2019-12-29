澳洲緊急撤離維多利亞省部份地區民眾 21:552019/12/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲當局表在周日對維多利亞省部份地區的居民和渡假民眾發出緊急撤離通知。 因為當局預計當地在氣溫逾攝氏40度、強風、雷暴和全省風向改變等極端條件，將可能周一在該省釀成當地有史以來最嚴重野火災情，擔心這會危害當地民眾生命安全而必須離開。 (工商 ) #民眾 #地區 #澳洲 #維多利亞 #野火 也許您會感興趣 推薦閱讀 智利中部野火燒毀120屋 當局不排除惡意縱火 20:572019/12/25 國際 明日各地氣溫驟降 局部地區低溫僅10度 22:102019/12/26 生活 另一冷氣團周二南下 跨年迎曙光有難度 13:132019/12/28 生活 維多利亞透過高市校網招生？校方：是發布給各縣市學校 13:482019/12/28 政治 臘八粥暖心暖胃 費鴻泰傳溫情 17:292019/12/28 政治 高市國小免費幫維多利亞招生？教局出面說明狠打臉 18:372019/12/28 政治 維多利亞澄清 訊息發給全台 04:102019/12/29 地方新聞 陸東北迎強降雪 北方降溫超過10℃ 12:202019/12/29 兩岸 26萬人連署取消跨年煙火 雪梨市政府：照常施放 14:172019/12/29 國際 撲滅野火疲於奔命 澳洲義消終獲補償 17:332019/12/29 國際 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 台積電核彈拱台股？老謝爆背後有「藏鏡人」 - 財經 【台股煉金術1】35K社工年賺股利30萬 祕技曝光 - 財經 「冠夫姓那刻」嚴陳莉蓮不當貴婦成強悍女掌門 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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