孟加拉氣象局宣布，該國北部城鎮提杜利亞在周日創下攝氏4.5度的最低溫紀錄。

衛生部表示嚴寒氣候繼續肆虐全國，從11月1日到12月28日之間，已經造成全國至少50人因低溫和所引發的疾病死亡。

其解釋災情如此嚴重，主要是大部份低收入家庭因缺乏禦寒衣物所致，當中又以老人和孩童最受低溫影響。

(工商 )