孟加拉11月初以來 至少50人因嚴寒致死 21:562019/12/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 孟加拉氣象局宣布，該國北部城鎮提杜利亞在周日創下攝氏4.5度的最低溫紀錄。 衛生部表示嚴寒氣候繼續肆虐全國，從11月1日到12月28日之間，已經造成全國至少50人因低溫和所引發的疾病死亡。 其解釋災情如此嚴重，主要是大部份低收入家庭因缺乏禦寒衣物所致，當中又以老人和孩童最受低溫影響。 (工商 ) #低溫 #全國 #11 #孟加拉 #災情 也許您會感興趣 推薦閱讀 《紡纖股》廣越大客戶營運動能強，羅馬尼亞廠爭取Canada Goose訂單 10:002019/12/25 財經 A股開盤微跌 化工與石油股持穩 10:232019/12/25 財經 中美貿易緊張情勢緩解 台製造業11月景氣上揚 11:112019/12/25 財經 台經院：製造業看未來半年景氣 信心更強了 11:402019/12/25 財經 台彩11月公益彩券盈餘16.73億元 挹注政府社福支出 11:402019/12/25 財經 《鋼鐵股》明年車市復甦，恒耀營運回溫 12:162019/12/25 財經 中租-KY(5871)11月自結稅後純益為13.8億元 17:052019/12/25 財經 中租-KY(5871)前11月稅後淨利142億元 已賺一個股本 17:132019/12/25 財經 《金融股》今年獲利亮麗，國票金明年殖利率估返逾5％ 17:392019/12/25 財經 永大機電前三季EPS回升至1.79元 今日法說會 10:132019/12/26 財經 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 台積電核彈拱台股？老謝爆背後有「藏鏡人」 - 財經 「冠夫姓那刻」嚴陳莉蓮不當貴婦成強悍女掌門 - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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