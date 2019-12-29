德國漢莎航空上周末，未能跟空服員工會就其旗下德國之翼空服員罷工行動達成任何協議，讓德國之翼空服員將按計劃在本周進行罷工行動。

工會以漢莎管理層妥協不足為由，宣布從本周一到周三，按照其在上周五擬定好的計劃罷工。

漢莎與多家子公司的空服員，在過去幾個月來一直跟資方在薪資與退休金安排等勞資問題上爭持不下，讓罷工行動不斷升級。

(工商 )