德國之翼本周一到周三 按計劃罷工 21:562019/12/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國漢莎航空上周末，未能跟空服員工會就其旗下德國之翼空服員罷工行動達成任何協議，讓德國之翼空服員將按計劃在本周進行罷工行動。 工會以漢莎管理層妥協不足為由，宣布從本周一到周三，按照其在上周五擬定好的計劃罷工。 漢莎與多家子公司的空服員，在過去幾個月來一直跟資方在薪資與退休金安排等勞資問題上爭持不下，讓罷工行動不斷升級。 (工商 ) #罷工 #空服員 #德國 #工行 #計劃 也許您會感興趣 推薦閱讀 惟原LDS洩漏偵測 獲德國萊因驗證 04:102019/12/25 產業特刊 中華電信「榮退同仁感恩餐會」 計劃招募3千名新血 18:502019/12/25 財經 捕獲千年一遇美女空姐 零死角網驚呆 19:152019/12/25 正妹 複製信義計劃區開發模式 資金潮湧向南港 04:102019/12/26 產業．科技 虎航返台遇重度亂流 空服員慘被拋飛 16:312019/12/26 生活 搭機毛毯必鋪座椅 空姐驚曝超噁真相 19:192019/12/26 生活 星宇計劃進駐桃園航空城 張國煒：後續發展仍需要土地 04:092019/12/27 財經要聞 星展菁英儲備主管計劃 招募中 04:102019/12/27 產業特刊 向漢莎航空爭權益 空服員年末恐再罷工 13:352019/12/27 國際 《產業》微軟「未來生涯體驗計劃」明年3月1日起開放報名 16:312019/12/27 財經 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 台積電核彈拱台股？老謝爆背後有「藏鏡人」 - 財經 【台股煉金術1】35K社工年賺股利30萬 祕技曝光 - 財經 「冠夫姓那刻」嚴陳莉蓮不當貴婦成強悍女掌門 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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