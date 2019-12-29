法國上周末 數千民眾反退休改革 21:562019/12/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法國政府計劃進行退休金制度改革，結果激發數千名受此影響的民眾，在上周末走上巴黎街頭示威。 至於反對生活費高漲的黃背心運動支持者，也紛紛站出來聲援這些示威民眾。 結果抗議行動招來警察在包括龐畢度中心等多個觀光景點，對示威群眾發射催淚瓦斯驅散，其間還跟示威者爆發肢體衝突。 (工商 ) #示威 #民眾 #結果 #改革 #周末 也許您會感興趣 推薦閱讀 政府應努力做到幾件真正有亮點的改革（上） 04:102019/12/26 產業特刊 2019國際大事回顧：IS頭子身亡 示威不斷的一年 18:352019/12/26 國際 香港飯店業苦！入住一晚不用400元 00:022019/12/27 財經 拚黃金周末 藍2020年1月4日歸仁聯合造勢 04:102019/12/27 地方新聞 HIGH到跨年 myVideo在東區地下街打造快閃電影院 12:032019/12/27 科技 朱雲鵬：台商回流 房地產發生三大效應 13:142019/12/27 財經 《Pokémon GO》冬季周末特別活動起跑 限期8小時抓寶去 06:012019/12/28 科技 港再爆遊行衝突 示威者嗆陸客回去 04:102019/12/29 兩岸要聞 台中選區 藍綠選將 周末狂掃菜市場催票 04:102019/12/29 地方新聞 反退休金改革抗議爆衝突 法警發射催淚瓦斯驅離 16:442019/12/29 國際 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 台積電核彈拱台股？老謝爆背後有「藏鏡人」 - 財經 「冠夫姓那刻」嚴陳莉蓮不當貴婦成強悍女掌門 - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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