法國政府計劃進行退休金制度改革，結果激發數千名受此影響的民眾，在上周末走上巴黎街頭示威。

至於反對生活費高漲的黃背心運動支持者，也紛紛站出來聲援這些示威民眾。

結果抗議行動招來警察在包括龐畢度中心等多個觀光景點，對示威群眾發射催淚瓦斯驅散，其間還跟示威者爆發肢體衝突。

(工商 )