義大利總理康提 準備明年積極改革 21:562019/12/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 義大利教育部長弗拉蒙提（Lorenzo Fioramonti）在上周三請辭後，總理康提(Giuseppe Conte)立即把教育部一分為二，並在上周末任命阿茲索林納(Lucia Azzolina)為新的學校部長，和任命曼弗迪（Gaetano Manfredi）大學研究部長。 康提還概述其準備在明年進行具野心的施政計劃，包括司法和官僚系統等改革。 他又指責極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）分化政府的陰謀而呼籲執政聯盟要團結一致。 (工商 ) #部長 #任命 #義大利 #改革 #總理 也許您會感興趣 推薦閱讀 美眾議員提案A IT處長具大使級別 04:092019/12/25 兩岸新聞 美提案 AIT處長須參院任命 04:102019/12/25 兩岸要聞 《國際產業》不畏美國反對，義大利數位稅元旦生效 15:062019/12/25 財經 以色列總理遭逼宮 明面臨生死關頭 22:182019/12/25 國際 政府應努力做到幾件真正有亮點的改革（上） 04:102019/12/26 產業特刊 競選活動遇火箭來襲 以色列總理暫避防空洞 07:092019/12/26 國際 叫我第一名！義耶誕樹高750米 15:092019/12/26 國際 以色列執政黨逼宮大戲登場 總理命懸一線？ 22:162019/12/26 國際 整骨師PO現場教學片 網眼睛卻死黏模特兒：太雄偉了 00:392019/12/27 生活 跟進法國 義課美科技大咖數位稅 04:092019/12/28 全球財經 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 台積電核彈拱台股？老謝爆背後有「藏鏡人」 - 財經 【台股煉金術1】35K社工年賺股利30萬 祕技曝光 - 財經 「冠夫姓那刻」嚴陳莉蓮不當貴婦成強悍女掌門 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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