義大利教育部長弗拉蒙提（Lorenzo Fioramonti）在上周三請辭後，總理康提(Giuseppe Conte)立即把教育部一分為二，並在上周末任命阿茲索林納(Lucia Azzolina)為新的學校部長，和任命曼弗迪（Gaetano Manfredi）大學研究部長。

康提還概述其準備在明年進行具野心的施政計劃，包括司法和官僚系統等改革。

他又指責極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）分化政府的陰謀而呼籲執政聯盟要團結一致。

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