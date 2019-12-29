據警政署165反詐騙專線統計，今年1至11月受理解除分期付款案件，高風險賣場前5名以MKUP美咖共419件最多，其次分別為BOOKING（訂房網）360件、小三美日355件、讀冊生活計93件，最後為明洞國際計261件。民眾皆是接獲假冒該公司的客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致升級成VIP會員或設成購買定期（團體）票，要求客戶前往操作ATM解除設定」的詐騙案件。

警方指出，根據過去幾年資料，「解除分期付款」均為被害案件數最高的詐騙手法，分析此種詐騙手法，通常是歹徒駭入電商，竊取被害人姓名、電話、消費資料及付款方式等，再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款、團購或會員價等」為名義，要求民眾前往操作ATM解除設定，並常要求將ATM轉換為「英文」介面，試圖混淆民眾。

針對上述手法，刑事局預防科除每周均針對被害件數逾5件的疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至晚間10時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。

警方同時透過165各宣導管道（165全民防詐網、臉書粉絲專頁及警政服務APP）定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。同時，警方也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。

警方表示，將持續對該電商業者進行資安訪談，提供相關技術支援，同時要求業者加強消費者個人資料保護。刑事局也再次呼籲，如接獲來電顯示開頭帶「＋」號、「＋2」、「＋886」等，或聽到關鍵字「解除設定」、「誤刷條碼」及「重複扣款12筆」等關鍵字，請立即掛斷，因為絕對是詐騙。

(中時 )