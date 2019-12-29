台灣民眾黨黨主席柯文哲29日晚間為親民黨高雄鳳山區立委候選人秦詩雁站台，形成兩種色彩同台的特殊景象。柯文哲說，只要年輕人有拼勁，他一定支持，也呼籲小黨團結，打破兩黨獨大的迷思。

這次柯文哲來訪高雄兩天，對於高雄的財政問題相當關心，更批高雄市前市長陳菊債留子孫。柯文哲說，高雄債務問題嚴重，而高雄帶動負債文化的那一批人如今都移往中央和國營企業，相對於台北在柯文哲領導下急劇減少的負債，形成相當大的對比，這都是因為國民兩黨只會用意識形態治國。

國民兩黨以往政黨輪替，總是會完全的替換底下的人馬，柯文哲表示這就是意識形態治國和用統獨立場看所有問題的最大詬病，「無論對或錯，只要是自己人都會無限的寬容。」導致高雄負債不斷越來越嚴重，甚至不只高雄，就連其他地區和台灣都面對一樣的問題。小黨相對沒有政黨包袱，柯文哲說，台北市三名副市長的政黨完全不同，卻可以和平相處共同為台北市政努力，而這是台灣的政治環境應該要有的理想狀況。

面對2020的總統大選，柯文哲呼籲民眾走出政黨迷思，打破意識形態，壯大小黨勢力，共同為台灣的未來努力。柯文哲表示，民眾黨的最終目標就是成為第一大黨，但目前政黨成立四個多月，這次大選的首要目標是先讓國會三黨不過半。縱然台灣目前政治生態包含媒體第四權都對小黨不利，資源也相對較少，但只要一步一腳印的努力，終有一天可以翻轉台灣的政治困境。

(中時 )