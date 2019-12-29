總統候選人蔡英文力挺阮昭雄，稱他是民進黨最強的戰將。（阮昭雄競總提供／游念育台北傳真）

儘管下著大雨，民眾仍熱情不減，穿著雨衣忘情高喊「阮昭雄凍蒜！」（阮昭雄競總提供／游念育台北傳真）

台北市第八選區（文山、南中正）民進黨立委候選人阮昭雄，今晚舉辦「英雄聯盟晚會」，總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德、桃園市長鄭文燦等綠營大咖也都來到現場站台支持，並由議員王閔生、簡舒培共同擔任主持，儘管下著大雨，民眾仍熱情不減，穿著雨衣忘情高喊「阮昭雄凍蒜！」

蔡英文表示，選戰剩下十幾天，這次一定拿出所有力氣，集結所有力量，對全世界說要保護台灣。蔡英文還說，需要阮昭雄時，他從來沒有拒絕、遲疑過，隨時都全力以赴，是民進黨最強的戰將，也是最有問政監督能力的戰將，在這艱困選區，很多人不願意接受挑戰，但民進黨徵召他時，他二話不說，所以一定要把阮昭雄送進國會，讓他高票當選。

蔡英文指出，去年選舉選得不好，民進黨收到選民的警訊，所以改變，這一年快速調整，讓人民有感受，這就是民主進步黨，民進黨在每個世代也是人才輩出，這次的選戰就派出不少的人才。

賴清德說，這次的選戰很艱難，尤其是北市第八選區，阮昭雄卻堅持投入，所以一定要把他送入國會，賴指出，民進黨這次很用心，提名非常多新兵，為了就是「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳」，剩下就要靠大家支持努力讓他高票當選。

鄭文燦則說，過去桃園也是藍大於綠，當媒體不看好的時候一路打拚，只要團結一定能順利翻轉文山南中正區，南環線等了20年，如果立委有能力，不是整天講政治，南環線早就通過。鄭還說，未來如果南環線拉到桃園機場就可以直接出國了。

阮昭雄說，這次要為了捍衛台灣，民主進步黨團結，包括李慶元、苗博雅議員都站出來支持，我跟自己說這次選戰絕對不能輸，全世界媒體都會認為台灣支持一國兩制，這次選舉不只是蔡英文或民進黨的選舉，而是台灣的選舉。

阮昭雄稱，國民黨阻擋反滲透法，國民黨團在立法院就是「反反反跟擋擋擋」，文山區的居民早就應該有南環段，國民黨執政時，竟然把地方建設放著爛，他們這次擋的就是台灣的安全。

(中時 )