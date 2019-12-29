國民黨總統候選人韓國瑜今天在電視辯論會上，指前總統馬英九過去執政期間，敗在軟弱。馬英九辦公室表示，不清楚韓國瑜為何如此發言，馬英九在總統任內推動的政策，國民黨總統候選人也都繼承，可見國政方向和路線有共識，且現在每天行程都很硬，一點也不軟。

據《中央社》報導，2020總統大選唯一一場電視辯論會下午在公視登場。韓國瑜在結論時表示，過去三任總統全都是台大法律系畢業，台大法律系畢業當法官、檢察官、律師是全國最優秀，但是好像不會當總統，越當越差，台灣的情況就像王小二過年，一年不如一年；前總統陳水扁敗在一個字「貪」，馬英九則敗在一個字，軟弱的「軟」，總統蔡英文敗在一個字，架空的「空」。

馬英九辦公室回應，並不清楚韓國瑜為何如此發言，馬英九在總統任內所推動對內對外的政策，不論是兩岸、外交、國安或經濟、能源等，國民黨的總統候選人也都繼承，可見國政的方向與路線，大家是有共識的。

馬英九辦公室強調，選舉已經到了最後關頭，馬英九持續全國走透透，為國民黨提名的總統與立委候選人輔選，每天行程都很硬，一點也不軟。國民黨必須要團結，一定要下架違憲、獨裁、斷交和不誠實的蔡總統及民進黨政府，為台灣人民贏回未來。

(中時電子報)