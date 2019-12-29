蔡總統是否被新潮流架空？網路投票竟一面倒 20:552019/12/29 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統候選人韓國瑜日前在政見發表會中，直指蔡英文總統被民進黨內的新潮流派系架空，批新潮流掌握大權、吃香喝辣。民進黨及蔡英文則反駁非事實，沒有人可架空總統。本報對此舉辦網路投票「請問，你是否認為蔡英文總統被新潮流架空？」截稿為止，4737人都投「是」，高達97.99%。 本報所作的網路投票「請問，你是否認為蔡英文總統被新潮流架空？」至截稿為止，已有4千多人投票，4737人都投「是」，達97.99%；73人投「否」，佔1.51%；24人表示不知道/無意見，佔0.50%。 (中時電子報) #架空 #新潮流 #網路投票 #蔡英文總統 #本報 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜：被架空的民進黨政府就像黑心食品必須下架 19:562019/12/27 政治 韓國瑜第三場電視政見發表會 第一輪申論全文 20:032019/12/27 政治 宣戰新潮流 媒體人：韓丟核彈反擊 要讓歷史重演 23:582019/12/27 政治 韓批蔡被新潮流架空 韓競辦指這綠委先公開討論過 13:412019/12/28 政治 吳敦義：蔡酬庸名單都是新潮流 13:402019/12/28 政治 韓國瑜轟新潮流綁架蔡英文 黃暐瀚：他怎麼說 21:212019/12/28 政治 張善政批 小英與新系蛇鼠一窩 04:102019/12/29 政治要聞 蔡總統被新潮流綁架 余天曾認證 04:102019/12/29 政治要聞 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 韓國瑜嗆新潮流：像土匪看到金銀珠寶一樣嗑爛飯！ 17:342019/12/29 政治 政治熱門新聞 震撼！韓台中造勢空拍畫面曝光 網驚訝：太誇張 - 政治 遭韓國瑜形容軟 馬英九終於回應了！ - 政治 直播》韓國瑜台中造勢 人潮破30萬 - 政治 台中逢甲夜市總統街頭民調 網嚇到：居然翻盤了！ - 政治 台北市最新街頭民調出爐 看到蔡票數北青吃驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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