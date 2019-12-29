國民黨總統候選人韓國瑜日前在政見發表會中，直指蔡英文總統被民進黨內的新潮流派系架空，批新潮流掌握大權、吃香喝辣。民進黨及蔡英文則反駁非事實，沒有人可架空總統。本報對此舉辦網路投票「請問，你是否認為蔡英文總統被新潮流架空？」截稿為止，4737人都投「是」，高達97.99%。

本報所作的網路投票「請問，你是否認為蔡英文總統被新潮流架空？」至截稿為止，已有4千多人投票，4737人都投「是」，達97.99%；73人投「否」，佔1.51%；24人表示不知道/無意見，佔0.50%。

(中時電子報)