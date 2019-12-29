美式賣場好市多曾推出過不少熱門商品，甜點方面更是層出不窮，一名網友透露，近日在好市多中壢店買了很久沒買的草莓千層蛋糕，但口味竟然變了，讓他失望表示，「要省成本也不是這樣的阿，旁邊的香蕉巧克力可麗餅還比較好吃」，沒想到不少網友也紛紛在底下附和原PO。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片指出，他去買了很久沒吃的草莓千層蛋糕，發覺變得不好吃。他提到，「剛出的時候裡面都是滿滿的卡士達醬，結果現在最上面是白奶油也就算了，連中間部分都變成了一半白奶油，要省成本也不是這樣的，省到味道都變了，難怪現在沒人要買」。

過去超夯的好市多草莓蛋糕。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

貼文一出，引來了不少網友回覆，很多網友也都認為，過去這款人氣草莓蛋糕的品質降低，「今天買一盒回來吃5個人吃不到1/3就沒人要吃，原來被偷工減料了」、「我也覺得變難吃了！還有2/3在冰箱，孩子都說不好吃....」、「我也說味道變了，沒人相信」。但有其他網友貼出自己在南崁店買的蛋糕，從照片可以看出來，中間確實還是卡士達醬。

(中時電子報)