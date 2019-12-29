（《微熱山丘》推出2020「回家」新年限定包裝禮盒，以暖心美點佐好茶，為您傳遞真摯飽滿的新年祝福。圖／微熱山丘提供）

鼠年將至，台灣甜點品牌《微熱山丘》宣布，以「回家」作為發想主題，推出一系列2020新年限定包裝禮盒，包括「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」及「鳳梨酥烏龍茶禮盒」，及經典的「鳳梨酥禮盒」搶市。

微熱山丘說，2020新年限定包裝禮盒與台灣新銳插畫家Damee Wu合作，有感於華人社會為保守、含蓄的情感表達，更因繁忙的生活步調，而較少能及時關心家人，因此，新年插畫以「回家」作為發想主題，以插畫家感性溫柔的畫風，繪出「久違相聚，回家過年」的溫暖。

上述禮盒包裝，以質樸的原色為基底，點綴喜洋洋的暖紅色，童趣的筆觸勾勒農曆年節的家常畫面，呈現平凡而幸福的暖心氛圍；經典的布提袋，巧妙融入「鼠年迎春」的熱鬧氣氛，福氣小鼠圍繞大紅燈籠，正是春節張燈結綵的喜慶景象。

至於布提袋與禮盒，印有「春」字，象徵「春到」意涵，讓限定包裝禮盒盛著迎春的美意，獻上豐厚的新年祝福。

微熱山丘表示，「2020年限定包裝禮盒」，將與新年限定新品「平安旺來禮盒」，在微熱山丘全台實體通路、官方網站正式上市，以暖心美點佐好茶，牽起歲末回家團聚的真心情誼。

新年限定包裝禮盒，共有三款選擇，包括「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」、「鳳梨酥烏龍茶禮盒」及「鳳梨酥禮盒」，不同的茶食組合，為鼠年新春回家團聚，增添幸福滋味。

尤其，經典的「鳳梨酥禮盒」是做了近50年糕餅老師傅的返璞歸真之作，使用八卦山紅土孕育出的鳳梨果實，熬製成酸甜的鳳梨醬，將燦爛的陽光、土地的滋味，封存在一顆質樸、方正的鳳梨酥中，每一口都能嘗到《微熱山丘》對真實美味的堅持。而熟悉的香氣與酸甜，正是親友談笑間的最佳提味！

(工商 )