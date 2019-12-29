蔡英文罵人也照稿唸 韓國瑜諷：你是讀稿機。(影/中天新聞)

今天總統辯論會，三位候選人正面交鋒。不過，蔡英文許多時間都低頭看手上資料照著唸，連要罵韓國瑜都「照稿唸」，被韓國瑜嘲諷「你是讀稿機，工讀生來唸會更好」，蔡英文反嗆「哪裡看讀稿機了？」

中天新聞報導，蔡英文辯論時「很忙」，「舌戰對手的同時雙手也沒停過」，翻資料、找筆記，唰唰唰翻頁的聲音現場麥克風全都錄，蔡英文甚至連批評國民黨總統候選人韓國瑜也要照稿唸。對此，都讓韓國瑜看了忍不住說「你是讀稿機，是你的幕僚寫完你再照著唸就好」，工讀生來唸會更好，會更丹田有力、聲音清脆。」蔡英文聽了反嗆：「哪裡看讀稿機了？」而小英在部分議題回應上還是卡卡，而且一度口誤。

唯一一場辯論，中天新聞報導，主辦單位似乎是對蔡英文比較貼心，發言超時沒有將之消音，對比宋楚瑜不過是講多了幾秒，馬上就被消音了。

對此，也有網友看了辯論後留言酸說，「沒有讀稿機而是翻紙本真的太委屈蔡總統了啦！」、「哭了 駡人也要看稿」、「菜英文罵人也看稿太厲害了」、「下一頁下一頁，好丟臉啊～翻啊翻」、「人家說的讀稿機是指您，不是說機器，阿呀喂」。

(中時電子報)