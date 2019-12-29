花蓮縣無黨籍立法委員候選人傅崑萁今天批評「高雄、台南交界3千個天坑」， 民進黨副總統候選人賴清德辦公室今天表示，相關發言並非事實，對此汙衊性的不實發言予以嚴正譴責，並要求傅崐萁公開道歉，否則不排除提告。

賴清德辦公室表示，傅崑萁過去擔任花蓮縣長，視花蓮為家族禁臠，讓花蓮的縣長、立委只能「夫妻輪替」，而無法「政黨輪替」，以私害公阻礙花蓮發展，嚴重傷害民主政治原則，早已引發地方鄉親不滿。

賴辦指出，立法委員選舉已至最後階段，面對藍軍分裂，傅崑萁選情告急，才會急著亂放台南市出現天坑的假消息，企圖藉此誤導選民，抹黑綠色執政，打擊民主進步黨的選情，在此公開呼籲傅崐萁先生二十四小時內公開道歉，否則不排除提告。

賴清德辦公室也呼籲花蓮鄉親，站在正義的一方，用選票制裁家族把持地方發展的惡例，支持認真做實事的蕭美琴，終結這種殘害民主政治的畸形局勢。

(中時 )