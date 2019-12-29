國民黨副總統參選人張善政29日強調不同意再給予中火各項許可條件、數值擁有10％的容許差值，台電表示，中火今年用煤量預計不到1300萬噸，遠低於台中市政府2017年核發許可證時所要求的年用限值1600萬噸，實質上減少用煤量300萬噸，並未超量，既無超量，何來10％容許差值問題！

反空汙大遊行29日登場，台電強調，電力業並非空汙主要來源，並非把矛頭指向燃煤電廠，空品就會好。今年供電情勢趨於穩定，台電有能力配合政府減煤政策及地方對減煤期望，大幅降低燃煤發電，預計台電燃煤電廠整體用煤量將較去年下降，中火更是減少達300萬噸。

台電進一步說明，針對降載減發，台電從2017年11月起配合空品預警進行降載，今年9月中開始，更推出「環保停機」措施，總計今年9至11月火力電廠降載減發達58.63億度，為去年同期的4.1倍，甚至9至11月減發量已超過去年全年減發量。

台電說，空汙受電業影響占比依據環保署最新的調查研究結果，只有5.4％，但電力業還是努力做好減排，台電在環保署2017年所推動的空汙防制策略與行動計畫中，推動6大電廠8大改善計畫，空汙排放量連年下降，2018年相較於2017年，電力及燃氣供應業者整體空汙減排量更是占了全國減排量的64％，減量成效居全國首位。

(中時 )