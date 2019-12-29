今天本來大雨下不停，但到晚上不到九點，雨勢竟然停了，天氣放睛，愈來愈多民眾進場相挺。（黃國峰攝）

韓國瑜造勢大會今天在台中市舉行，氣象報告今天一整天都是下大雨，但晚上不到九點竟然雨停了，大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，新港奉天宮媽祖昨晚駐駕鎮瀾宮，400年來第一次，他和台中市長盧秀燕一起向媽祖誠心祈求，「今晚的活動不要下雨」，媽祖真的很慈悲也很靈驗，全場30萬支持者對雨勢停歇嘖嘖稱奇，直呼「韓總駕到，雨也停了！」

顏清標今天晚上在出席「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」前，與水利專家李鴻源談及，400年來第一次新港奉天宮媽祖昨晚駐駕鎮瀾宮，有400多台自行車和200多台電動車一起騎到鎮瀾宮，締造媽祖盛會。

獲悉今天台中市雨會下一整天，擔心影響造勢活動，顏清標表示，昨晚他特別與盧秀燕虔誠向媽祖祈求，希望媽祖保佑今天的活動雨勢能暫停。

今天本來大雨下不停，但到晚上不到九點，雨勢竟然停了，大雨不再下，愈來愈多民眾進場相挺，顏清標說，老天有眼

，媽祖也很慈悲，讓這場韓國瑜的造勢大會，竟在氣象報告說的全天會下大雨，出現雨停的好天氣。

(中時 )