民進黨新北市第七選區立委候選人羅致政29日晚間在板橋溪北公園舉辦「2020溪崑要贏」造勢晚會，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、蘇巧慧等人都到場站台力挺，現場聚集上千人。蔡英文狂打經濟牌，表示台灣明年的總預算是22年來第一次的平衡預算，這就是會理財的政府，有財政紀律的政府。

蔡英文表示，未來4年經濟將會更好，台灣將發展綠能，要讓台灣變成亞洲綠色供應鏈中心，這3年半打下來的基礎，可以支撐未來20年的發展，現在是台商回家的時候，這是個歷史最重要的轉淚點，期盼讓台灣變得更好。

蘇貞昌致詞時針對韓國瑜下午在辯論會批評媒體事件回應，「就算不開心也要有民主素養，他是開了民主惡例！」，蘇認為媒體不過是提出一個問題讓韓不開心，韓就開口罵記者，對此行為無法認同。

羅致政表示，國民黨沒跟台灣人站在一起，竟把吳斯懷列入不分區名單，而自己領銜的「國安五法」已經三讀通過，讓吳斯懷不敢去中國參與政治，「制衡吳斯懷，就要讓專業的羅致政來」。

(中時 )