44歲「文青女神」陳綺貞本周爆出深夜擁吻一名眼鏡男，事後爆出這位男子已經已婚有小孩，對方的正宮太太還揚言一定告陳綺貞到底。網紅T妹對此怒嗆正宮：「為何不告你先生！」。

陳綺貞與新歡眼鏡男深夜相會立馬天雷勾動地火，在台北市忠孝東路旁忘情擁吻。（圖／時報周刊提供）

T妹在臉書發文寫下，許多先進國家根本沒有正宮要告陳綺貞的三罪名（通姦、妨害家庭、侵害配偶權），並痛批為何發生三角戀情時，「永遠只打小三、罵小三，小三最該萬死」，「你們感情沒有破口，就沒有第三者。」

她表示「要告兩個人都告，這才是公平性。真的這麼愛告別人的正宮，請你把你的先生栓好，不要出去再招惹誰，外面的女人也很衰小。你真的愛一個人，就讓他去找更好的，就算後悔 也不會是你，因為有時 放開後自己會更開心，套一句話 人家都不夠愛你了！死拉著幹嘛？！只會顯得自己卑微。我們永遠不是誰的附屬品，婚姻不應該強求，也沒有誰破壞誰婚姻，沒有破口，就不會有小三。」

(中時電子報)