對藍營以歐盟將核能納入綠能，藉以強化「以核養綠」是當前最穩健能源政策的說法，經濟部反駁，歐盟是在會議結論中表達，「歐盟高峰會理解為確保能源供應安全，尊重會員國決定各自能源配比，並選擇最適技術。部分會員國傾向使用核電作為其國家能源組成的一部分。」等文字。但不能把歐盟對會員國的尊重，擴大解讀為對所有會員國的要求。

對於對於民進黨副總統參選人賴清德指出，擔任行政院長時便請國發會因應聯合國氣候變遷發表過報告，未來希望持續提出對策，並重新檢視《溫管法》等；經濟部官員也表示，經濟部現正配合環保署進行《溫管法》研訂第二階段管制原則等機制。

經濟部表示，歐盟發布的綠色新政(European Green Deal) 正式文件中，並未納入核電。隔日的會議結論也僅提到，尊重各會員國決定各自能源配比，包括部分會員國傾向使用核電為其能源組成的一部分，並沒有要求各國將核能納入能源結構成為「綠色新政」的一環。

至於「德國認廢核是錯誤」的說法，經濟部指出，那是來自德國執政黨眾議院能源業務發言人菲佛（Joachim Pfeiffer），但是德國政府發言人當日隨即對外說明，政府逐步汰除核電的政策，未因單一政治人物對外發言而改變。此外，德國環境部長也透過推特公開澄清，重申德國廢核是正確決定，非核具有廣泛社會共識。

經濟部官員強調，歐盟多數國家走向減核、非核的方向沒有改變，歐盟28個會員國中，有一半國家未使用核電，有核電的14個國家，已有德國、比利時、西班牙確認廢核時程，就連核電大國法國也宣示減少核電使用。

(中時 )