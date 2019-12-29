國發會今（29）日指出，明年春季台歐雙方將進行第二輪的GDPR諮商，預計在歐盟提供正式評估報告予我方三個月內，提出「個資法修正草案」，以儘速取得歐盟GDPR適足性認定，讓我業者對歐商務活動無後顧之憂。

歐盟GDPR（一般資料保護規則）於去年五月施行，由於我業者在對歐商業活動中有可能取得歐盟居民的個資，因此也在GDPR規範之列。為讓我業者無後顧之憂，國發會主委陳美伶於去年六月訪問歐盟司法總署，雙方隨即就GDPR適足性認定展開協商。

國發會表示，明年春季台歐雙方將進行第二輪諮商，規劃完成全部諮商後，於歐盟提供正式評估報告予我方三個月內，提出個資法修正草案，以儘速取得適足性認定。

明年春雙方除就跨境傳輸所涉及的個資法修正交換意見，也將討論個資保護獨立機關的定位，預計將於歐方提供前述報告予我方三個月內，儘速提出「個資法修正草案」及「個資保護獨立機關組織法草案」。

(工商 )