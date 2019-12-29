陳昇連續26年開唱跨年演唱會，與粉絲歡慶新年，將30、31日舉辦「逃跑的日子」演唱會，29日總彩排，他在台上，回顧出道30多年來的點滴，搞笑說30年來每次用開一場瘋狂的大型派對的開心心情來準備演出，「一直都沒變。」

而陳昇被陳綺貞視為偶像，她曾自稱粉絲寫信給他，陳昇笑表示陳綺貞在政大吉他社，他們去演出，吉他社都會在隔壁偷聽他們說話。對於陳綺貞日前被《時報周刊》直擊和眼鏡男新歡在街上擁抱熱吻，事後錯愕當小三一事，他表示「這是人生的一個坎，好像你在舞台上，有個電線絆了一下，一個踉蹌會跌個鼻青臉腫，如果你覺得這件事情會危害到你的一生，那你就整個陷下去了。」

他認為每個人的生命中，碰到不如意的事，要怎麼看待取決於自己，鼓勵：「生命這麼精彩，這麼短促，千萬不要走到陰暗處。」他舉例過去曾發生的暴力事件，「對方是肢體暴力，開記者會的時候，我都沒講話，如果我一直發言，就是語言暴力，不要讓自己落到這個境界。」

擁許多忠實粉絲的他，在台北國際會議中心一連開2場演唱會，吸引6600名粉絲朝聖，被問及為何不在小巨蛋開唱？他表示曾在拼盤演唱會數度登上小巨蛋，但他不覺得小巨蛋是演唱的地方，「4面台我根本罩不住」，並直呼：「我在這好好的6600人，小巨蛋1萬2千人，擺明就是來噱的。」他自認是區域性歌手，不是國際性歌手，「我們去年去日本已經很有面子，很愉快。」

此外，談到2020年新希望，他坦言世界亂七八糟，老人要讓開，「現在人是你爭我奪，難看得要死，加上政治氛圍，怎麼看都是老人不讓位。」不過他透露計畫明年4月獨自赴火地島旅行15天，放逐自我，期待在當地有豔遇，「這就是旅行的意義。」

(中時 )