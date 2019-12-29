國民黨選前中台灣大造勢在台中七期重劃區舉辦「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」29日在大雨中登場，台中市長盧秀燕指出，民進黨錯誤的能源政策讓中部人深受其害，自己的健康，自己顧，要大家讓能源政策正確的韓國瑜進入總統府守護人民、守護台灣。

在大台中地區國民黨八位立委候選人：林佳新、顏寬恒、楊瓊櫻、黃馨慧、江啟臣、沈智慧和莊子富、黃仁率先上台開講後，台中市長盧秀帶著市議會國民黨議員上台；盧秀燕說，過去幾年因為民進黨政府能源政策錯誤，中部地區深受其害，台中有全國最大的電廠，造成中部火力發電廠10部機組火力全開，本來台中好山好水好空氣，但因為民進黨能源政策錯誤搞得烏煙瘴氣，讓中部人健康受影響。

盧秀燕說，去年中部人再也無法忍受，用選票翻轉台中，讓他有機會為大家服務，因而她上台後，致力改善空污，市府團隊在國民黨團支持下，對所有大型汙染源，強力稽查，強力追蹤，強力開罰，因為台中市鍥而不捨，半個月前環保署不能不承認，台中地區空氣品質是八年來最好的，所以不是不能做是不做而已，是民進黨不重視中部人的健康，科學數據顯示，中部空氣品質改善二到四成。

她也說，上個月，中央、台電、中火還是違反台中的生煤管制條例，違反地方法律，超燒燃煤，因不能包庇他們違法行為，連續開出三張處份書重罰，中火依然違法，身為市長、執政團隊，必須維護空氣品質，必須維護中部人的健康，中火十張執照已經到期，所以他依法行政，撤銷兩張執照，勇於維護中部的空氣品質和中部人的健康。

盧秀燕說，他也很煩惱如果不是韓國瑜當選，民進黨在立法院過半，如果他們一黨獨大，雖然台中市撤照兩張，雖然要求要遵守法律，一年只能燒1200噸的煤，但如果民進黨完全執政，中央公文已經來了,要求台中同意讓他多燒10％生煤，不斷要求我們升煤，要求十部機組外再增加兩部，光靠地方政府單打獨鬥不夠一定要讓能源政策正確的韓國瑜進入總統府，守護台灣、守護民眾。她呼籲，大家要勇敢站出來，自己的空氣自己顧，自己的健康自己救，讓韓國瑜來掌握國家正確的能源政策。

(中時 )