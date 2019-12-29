前新北市長朱立倫今天晚間在韓國瑜大台中勝選晚會站台火力開，批評民進黨除了騙「台獨」、「共產黨」、「香港人」，最重要的還騙「台灣人」，另外還有4個「騙」，一再騙稱要「反核」、「減碳」、「綠能」及「乾淨的媒」？
呼籲民眾要用選票下架民進黨，要讓國民黨重返執政。
朱立倫說，韓國瑜在總統大選的辯論會質疑蔡英文的4個騙，騙台獨、騙共產黨、騙香港人，最重要的還片台灣人。朱立倫強調，民進黨不止這4個騙，還騙「反核」、「減碳」、「綠能」及「乾淨的媒」。
朱立倫指出，民進黨的神主牌是「反核」，選舉時主張廢核電，選後卻繼續用核電；主張「節能減碳」及減少「空汙」，但台灣到現在卻是80％以上的發電，就是火力發電還是火力全開；主張推「綠能」，但是，國民黨馬英九執政時再生能源發電佔4.8％，民進黨執政花那麼多錢及時間，再生能源發電卻只佔4.7％，原承諾要達到20％，都沒做到，還繼續騙；去年說要蓋深澳燃煤電廠，賴清德卻騙說是那是「乾淨的媒」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。