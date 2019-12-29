韓國瑜29日在台中造勢時表示，謝謝立委候選人、縣長、顏清標董事長、警察同仁新聞界好朋友，台中一直下雨，各位的熱情，對於台灣的關切，完全不怕風雨，為了國家人民，在辯論會上甚麼都不怕，謝謝大家！

（總統好）

韓國瑜說，政治人物有三條道路，英雄、梟雄、狗熊，英雄路是沒有自己只有人民，梟雄是沒有人民只有自己，狗熊是忘記人民享受自己。從自己開始，選擇英雄的路，保證韓國瑜張善政眼中只有人民沒有自己。

韓說，非常遺憾，台灣人民這麼熱愛民進黨，總統過關立院過半，期待民進黨讓台灣人民安居樂業，3年半台灣人民一次又一次失望，民進黨選擇梟雄，眼中只有民進黨利益，只知道吃香喝辣，辜負人民期待。

國民黨有不好的地方，曾經遠離人民，讓人民傷心，國民黨做不好本來就應該下台，但民進黨做不好，完全貪汙腐敗，2020讓民進黨下架好不好？

2300萬民眾要特別聰明，絕對不被謊言欺騙、絕對不被意識形態綁架，哪一個政黨讓台灣走向快樂富庶的路，就投給他，好不好！

（韓國瑜凍蒜…）

韓國瑜興奮說，講道民進黨貪汙腐敗，身體熱起來。（脫西裝）

全世界華人都在看這次選舉，親愛的鄉親，這次要證明台灣人民有智慧，3年半台灣不快樂，新很悶，日子過得好苦，這次要證明，台灣選民是聰明、最有判斷力。

韓國瑜宣布「六塊肌」計畫，北北基政治教育金融；桃竹苗科技；中彰投文化育樂；雲嘉南糧倉；高高屏工業製造、宗教；宜蘭花蓮台東不能有汙染，觀光休閒旅遊電視電影製作。

韓也宣布滿天星計畫，政府培養年輕人，讀大學碩博士政府送出國交換一年，６歲以上中英文雙語，軍公教百方之一出國，全力與國際接軌。

(中時電子報)