韓國瑜全國競選總部主委朱立倫29日出席立委候選人柯志恩造勢晚會。（王揚傑攝）

國民黨新北市第七選區立委候選人柯志恩今（29日）晚在板橋區運路封街舉辦造勢晚會，韓國瑜全國競選總部主委朱立倫、新北市長侯友宜、新北市議員葉元之、曾煥嘉、劉美芳等人都到場站台，藝人白冰冰也受邀到場，她力推柯志恩，打趣說「柯志恩的博士學位是真的」，暗酸蔡英文總統，引起全場哄笑。雖然現場雨勢時大時小，但支持群眾熱情不減，無人中途離席。

朱立倫致詞時表示，立委要選人品好、正派、可以代表板橋社後的立委，他相信柯志恩的人品跟操守，比他的對手好太多。柯志恩對地方認同、對地方的事情會打拚，這位「板橋歐巴尚」認真打拚、勤跑基層，認同所有基層的事情。

朱立倫強調，當新北市的立委，一定要站在新北市民的角度，不是站在民進黨的角度、站在政黨立場，民進黨執政後，前瞻計畫8年8千億元，新北市的補助全台灣最少，民進黨這些立委都站在民進黨的立場，環狀捷運線試車試了一年，通車一拖再拖，原本說年底通車故意延到選舉以後，就是為了政治不讓通車。

藝人白冰冰中間串場時妙語如珠，先是酸蔡英文的博士論文，說柯志恩的兩個博士都是真的，論文隨便都找得到；又酸其他候選人選舉時「握手、握手、握手（台語），選上不知 Who are you？」引來全場哄堂大笑。

侯友宜表示，柯志恩是「下港人」，來到北部打拚，當老師、教授，本可以好命享受，她是在拚什麼？她談理論、談想法，談為新北市、為板橋做什麼，一個有理想的人，正派、操守無暇，願意為這塊土地奉獻，又願意和侯友宜攜手合作，形象如此好的柯志恩若沒讓她沒當選，台灣才會有機會安居樂業。

柯志恩說，她是屏東小孩，來到這裡沒金山、沒銀山，只有大家當她的靠山，我們都愛台灣，愛台灣不是專屬某個政黨，中國國民黨愛台灣、保護台灣、保護國家，她會認真打拚，會對得起父母、對得起國民黨、對得起中華民國。

(中時 )