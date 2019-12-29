天文學家最近發現，夜空中的著名紅超巨星「參宿四」(英文：Betelgeuse)，正在持續轉暗當中，雖然它轉暗是持續發生的，但是最近亮度衰減的速度有點超乎尋常。天文學家認為，假如參宿四是內部發生變化，那麼它可能即將發生劇烈爆炸，也就是超新星(Supernova)，要是如此，那將是罕見的天文奇觀。然而，天文學家很難預測準確的爆炸時間，可能是下一秒，可能是明天，也可能是一百年、五百年後。

今日宇宙(Universe Today)報導，冬季的星空是璀璨精彩的，許多夜空最亮的星星都現身在冬天，最精彩的星座莫過於獵戶座(Orion the Hunter)，獵戶座有2個一等星、5個二等星，相當漂亮。然而，獵戶座「肩部」阿爾法星「參宿四」(英文名：Betelgeuse)，似乎在明顯轉暗。美國賓州維拉諾瓦大學(Villanova University)的天文研究人員在12月8 日發表了一篇題名為「紅色超級巨人的衰弱」的論文，表出參宿四光度正在明顯衰弱，已經衰減了大約一個星等，從原本的0.42 等，降到1.4等。

參宿四是紅超巨星，是我們已知最大的恆星之一，假如把參宿四擺在太陽的位置，它會把水星、金星、地球、火星都給容納進去，參宿四的星球表面大概會在木星軌道。

如此巨大的恆星，已在它的生命末期，所以它的光度是持續在銳減中，據古代的天文記錄，它的亮度是獵戶座中最亮的，然而它現在的亮度已弱於獵戶座貝他星「參宿七」(Rigel A )了， 參宿七是一藍白色恆星，位在獵戶座右下腳，星等0.12等，全天第7亮星。

太陽與其他知名恆星的大小比較，右下角的小黃點是太陽，稍大的小白點是夜空第一亮的天狼星(位在大犬座)，稍大一點的黃點是北河二(位在雙子座)，更大的橙色點是畢宿五(位在金牛座)，再大的藍球是參宿七(位在獵戶座)，最大的就是參宿四(位在獵戶座)，可見參宿四有多麼巨大，要是它爆炸，也是極其壯觀的。(圖/universetoday)

當恆星處在生命末期，亮度就會發生不穩定的變化，時亮時暗，稱為變光星，參宿四也有這個現象，但是在不到一個月的時間衰減如此大，總會造成天文學家的討論，其中一種可能，就是它正在快速向內坍縮，若是進入這個現象，那麼它不久以後就會造成巨大的爆炸，屆時參宿四會發出駭人的亮度，可能在白天都可以見到，這稱為超新星。

假如參宿四發生超新星爆炸，那麼它將是我們銀河系中，離我們最近的一次超新星觀測，在歷史上有幾場著名的超新星觀測事件，比如1054年(北宋仁宗至和元年)，金牛座內發現的一顆超新星，中國古籍稱為「天官客星」，記錄稱，白天也可見，持續約100天，在超新星爆發結束後，成為M1蟹狀星雲(Crab Nebula)。

此外，在1604年，蛇夫座也發生一次超新星爆炸，並且被著名天文學家克卜勒給紀錄下來，因此稱為「克卜勒超新星」，這場觀測使克卜勒意識到，天上的恆星並非永恆，是會改變的，觸發了更多的知識發想。

在現代科技時代，唯一一次觀測超新星是發生在1987年，南半球的大麥哲倫雲（Large Magellanic Cloud，注意，它是個星系，不是星雲）裡發生一場超新星爆炸，這是克卜勒超新星 後，再一次的超新星紀錄，現代天文學家收穫頗豐。

超新星爆炸是星際間的一場死亡與新生，爆炸的威力會產生極強的高能伽瑪射線，波及週邊幾十光年的星域，假如這個區域有生命的行星，超新星的高能輻射會把行星的大氣層完全解離，沒有生命可以悻存。然而超新星爆炸也會產生許多重元素，包括金銀銅鐵，這些元素將會成為新生恆星、行星的材料，我們地球，以及我們這些生命體，也是差不多70億年的一次超新星爆炸的後續影響產生的。

對我們來說幸運的是，參宿四離我們700光年，已經安全地脫離了50光年的「 殺傷區」，所以參宿四就算爆炸，不會對我們造成影響，只是往後的獵戶座將會很不一樣，永永遠遠的不一樣。

(中時電子報)