熱愛台灣的以色列文青Nir，與其他來自不同國家的音樂夥伴，最近共同創作出一首饒舌歌曲《Come my Way》，並把MV上傳至 youtube，表達對這塊土地的愛，並期望透過無國界藩籬的音樂，由台灣向全球發聲。

26歲旅居台灣的Nir，投身rap領域時的藝名為「MDDM」，大約一年前在此遇到志同道合、來自海地的Del Jo（又名「Del Vibe」）。當收到他在迦納的beat maker傳來的節奏後，Nir負責寫詞、Del則負責副歌，再交由奧地利方面進行混音、母帶後期製作。

《Come my Way》歌曲完成後，Nir與Del找上MV的導演與剪輯Morly Galani，讓這首饒舌歌曲得以如他們所願，透過影像呈現出此一跨國創作，最終包括以色列、海地、印度、台灣、印尼與南非等國人士的心血結晶。這群創作者來自世界各地，共同用熱愛的音樂，表達對台灣溫暖的人情味、多元文化包容的一份禮讚。

(旺報 )