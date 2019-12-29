全球數位競爭力 美、新、中佔前三 23:522019/12/29 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由上海社科院主編的「全球數位經濟競爭力發展報告（2019）」日前正式發布。報告顯示，在國家競爭力層面，2018年，美國、新加坡、中國佔據全球數字經濟國家競爭力榜單前三。 2019年度報告以2018年全球數位經濟相關的國家、城市和企業數據為基礎，全面評價全球數位經濟國家、城市和企業的競爭力，勾勒出全球數位經濟競爭發展的全景。 在國家競爭力層面，美國數位經濟的綜合優勢地位短期內不會改變。中國在數位產業競爭力方面反超美國成為全球第一，但中國在數位經濟治理等領域仍然存在競爭力短板。 (工商 ) #數位 #競爭力 #經濟 #全球 #數位經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應數位經濟 國發會明年要修三法 04:102019/12/25 財經要聞 全球股市2019年市值大增17兆美元 08:492019/12/25 財經 今年全球股市好牛 市值暴增17兆美元 22:092019/12/25 財經 建錩精益生產管理 掌握核心競爭力 04:102019/12/26 產業特刊 《科技》蘇貞昌：結合優勢產業，強化台衛星競爭力 13:412019/12/26 財經 黃子佼連晨翔認證張智成難搞 抖出私下暱稱「張大牌」 03:172019/12/27 娛樂 「黛姐姐冬至攜手愛」 全球人壽捐助20萬教育金予忠義基金會 14:122019/12/27 財經 工商社論》面臨5G新時代對台灣競爭力的考驗 04:092019/12/29 財經要聞 上海社科院數字經濟競爭力報告 美星陸前三 18:232019/12/29 財經 數位經濟競爭力發展報告：美、新加坡、大陸居前三 18:232019/12/29 兩岸 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 三星慘了？韓媒爆京東方吃蘋果OLED訂單有譜 - 財經 1分鐘財經掃描》iPhone 12晶圓代工 台積電通吃 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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