國民黨副總統候選人張善政29日晚間9點參加「國政領航．台灣富強」韓國瑜大台中勝選晚會，他登台時穿著「H夾克」，左手高比2號，接受張開雙臂，接受全場30萬人20秒鐘歡呼。張善政先點評韓國瑜與蔡英文下午辯論表現，稱讚韓國瑜直搗核心，點出「成立特偵組、被新潮流綁架」。

張善政問滿場支持者「這幾天有沒有看電視政見發表會、辯論會，誰最像總統？」所有人齊聲回應「韓國瑜」，他接著說，無論政見發表、辯論，韓都講得最好，他最有感情，反觀對手平平淡淡，一點音調都沒有，且韓直搗核心，點出「成立特偵組、被新潮流綁架」。

張善政說，這次選舉大家要一傳十時、十傳百，民進黨的立委千萬不要選，尤其新潮流更不要選。話鋒一轉，張善政聚焦台中人最關心的空汙問題，他指出，蔡總統在第二次、第三次政見發表會恐嚇說「如果國民黨當選，會重啟核四，不就是用命發電嗎？」，拜託拜託，現在蔡英文讓大家用肺發電，讓台中的肺癌發生率成為亞洲第二名，蔡根本搞不清楚狀況。

張善政還說，蔡英文聲稱「綠能發電比便宜，為何要用比較貴的核能及火力發電？」有沒有搞錯，是綠能發電的成本比較貴啊！如果蔡再連任，2025年核電廠全部關掉，全台要多付2500億元的電費，這根本不可能啊！

張善政表示，蔡還告訴大家「綠能會越來越便宜」，奇怪，為什麼要在現在最貴的時候，簽下20年合約？蔡政府能源政策失敗，讓台中的朋友每天吸髒空氣，難怪令大家不能忍受。到時候夏天沒電不能開冷氣，被你熱死，被你燒的煤燻死，被政策氣死。

張善政最後高呼，明年不能選蔡英文，把蔡英文下架好不好？台下30萬支持者隨即齊聲呼應「韓國瑜凍蒜、韓國瑜凍蒜！」

(中時 )