HBL傳統勁旅「綠色神盾」松山高中本季HBL落入外卡賽，雖然先75比64擊敗成功高中，卻64比77飲恨南湖高中，中止對戰8連勝，並且睽違6季首度無緣8強。

松山上一次打外卡賽是101學年的往事，當時也沒能通過考驗，更是連續兩季止於8強門外，賽後松山教頭黃萬隆表示，自己已經帶隊23個球季，每一季都有不同結局，對他和球員的人生都是學習，沒能晉級8強代表做得不夠好，球隊下一季再來。

黃萬隆並說，成功高中和南湖高中打法相似，因此先擊敗成功高中只是結束「上半場」，南湖則是他們今天的「下半場」，很可惜球隊失誤多了點，籃下裡應外合沒做好，未能好好發揮。

黃萬隆強調，松山是HBL少數的公立學校，獲得的資源不會很多，球隊出國也是努力談贊助，甚至他自己掏腰包支持，儘管如此，還是努力做好該做的，也很開心松山這麽多年下來培養出不少球員，希望未來也能繼續為台灣籃壇貢獻，也希望有更多資源願意投入不只松山還有其他公立學校，一起讓籃球環境變得更好。

南湖江均(右二)克服4次犯規危機，在決勝節連進2記三分球，徹底澆熄松山高中反撲氣焰。(高中體總提供/陳筱琳高雄傳真)

南湖此役投進6記三分球、狂飆22分的高三後衛林冠融表示，之前手有受傷，前面幾場狀況也不是很好，今天已經是這階段最後一場比賽，隊友、教練都鼓勵他勇於出手，也很感謝隊友幫他製造機會。

至於第3節就繼隊友汪哲宇之後也面臨4次犯規危機的「南湖將軍」江均，第4節後段連進2記三分外線助隊穩住勝果，全場斬獲16分、8籃板、4助攻，同樣功勞不小。

南湖教頭王顥宇則說，印象是自己帶隊以來第一次擊敗松山，接掌南湖兵符以來也還沒在外卡賽吃過敗仗，很開心球隊再一次通過考驗，8強賽繼續努力。

(中時 )