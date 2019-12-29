前次交手慘輸裕隆納智捷20分的桃園璞園，29日從一開賽就用三分砲火轟炸對手，最後全隊投進17顆三分球，其中簡偉儒包辦7顆、獨拿21分，幫助璞園105比97擊退裕隆，成功上演甜蜜復仇，SBL下周賽程將轉往桃園巨蛋舉行。

「我們是慢熱型球隊，畢竟我們要打體系，自然打越多比賽就會越好，如今總算開始有默契了，」璞園總教練麥班達說，「我知道簡偉儒今晚打很好，但你們只看到他的進攻，其實上季他很不滿上場時間，直到我今年夏天跟他講清楚！」

原來是麥班達在今年夏天「警告」簡偉儒，不要上場只想進攻，必須先做好防守，從防守帶動進攻，來到本季他也開竅了，不僅逐漸做好防守本分，也能扛下防守對方小洋將的任務，「我可沒有威脅他，而是他總算知道該做什麼工作。」

簡偉儒賽後除了坦承單場7顆三分球，應該是他在SBL的單場紀錄，他曾在全運會單場投進過13顆，不過如今的他，已經不再只注重進攻了，「我現在先強調防守，進攻擺在其次，我只希望能有穩定的上場時間，所以現在我先拚防守。」

璞園洋將愛德拿下24分、11籃板及6助攻，總算展現他的應有價值，「我們是個注重團隊的球隊，儘管只有我一名洋將，我卻沒有壓力，因為我很喜愛這種團隊打法，況且我們的本土長人表現都很好，像是吳岱豪、陳冠全、溫立煌等人。」

光在首節，璞園就投進7顆三分球，單節拿36分，反觀裕隆只得20分，也讓裕隆執行教練李啟億大嘆，「應該第1節打完就分勝負了，我們被璞園的節奏帶著走，三分外線也一直漏，士氣越打越低迷，我們回去會努力思考改善方案。」

(中時 )