羅智強不怕！就是要洗你三立臉！

對於總統候選人電視辯論會由哪一台主辦的議題，羅智強在直播中表示，他就是不怕，就是要洗三立的臉，要辦電視辯論，要不就抽籤，不然就輪辦，2016年三立辦過，這次就換別家！

羅智強這段影片在28日發表，一天就吸引21萬多人次觀看！

羅智強指出，他不知道國民黨在怕甚麼，他就跟三立對幹，抱歉，他贏了。一場辯論協商會被他洗臉！因為他不怕！

羅智強認為，「當你不怕，就是別人怕你」，三立說，辯論協商會的結論是洗三立的臉，羅智強霸氣回「對，我就是洗三立的臉！有羅智強在，三立別想辦電視辯論」！

羅智強強調，三立想要辦電視辯論，「抽籤啊！」三立無法突破這個道理，難道只有三立可以辦電視辯論？騙誰？

羅智強認為，他是在捍衛未來，2016年讓三立一次，2020年再讓三立辦？會變成慣例，以後三立就說憑甚麼不讓三立辦？所以要打破慣例，想辦就抽籤，不然就輪辦！

羅智強笑稱，2016年三立辦過電視辯論，這次就換其他家辦，四家要辦，為何三立有優先權？他不會讓三立稱心如意！

羅智強強硬說，他們只要「看到你怕，就吃定你」，2016年是國民黨想辯論，對手說要辯論就三立辦，否則就沒有辯論！

「但現在就是我們也不怕」，羅智強表示，即使宋楚瑜支持三立，「抱歉，這是共識決，不是多數決！」

(中時電子報)