周一(30日)南方雲系持續影響，各地仍有降雨，氣象局針對8縣市發布大雨特報。氣象局在臉書粉絲團PO出一張圖說明未來7天預測概況，其中跨年夜及元旦清晨將是這波冷空氣最強的時候，中部以北最低下探到14度。

30日8縣市包括桃園至雲林地區及澎湖有局部大雨，花蓮及臺東地區仍有局部較大雨勢。(圖/氣象局)

氣溫方面，周一早晚各地低溫約17至19度，中部以北及東半部白天高溫約21至23度，南部降雨時間較短，高溫約24至26度。周一東北季風逐漸增強，晚起北部及東北部氣溫開始下降，到後天(31日)清晨北部低溫約15、16度，其他地方約16至18度。

氣象局在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，東北季風增強，北臺灣氣溫呈現一路下滑趨勢，白天高溫不超過20度，其他地方也會下降一些。預報員王品翔表示，跨年夜及元旦清晨將是這波冷空氣最強的時候，中部以北最低下探到14度。

不過好消息是，天氣則由濕冷逐漸轉為乾冷，下週二各地仍有局部短暫雨，不過下半天中南部的雨會逐漸停下來，轉為多雲到晴的天氣，晚上之後北部及東半部的降雨也有機會趨緩。

天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」也在臉書上PO出一張圖【2020跨年/日出天氣一覽！】，指出跨年當天的水氣會提早通過，受到冷氣團影響，各地在晚間會轉為「乾冷」的天氣，只有迎風面的基隆東北角還是有點雨。跨年夜雖然降雨機會已經降低，但還是會很明顯的冷，建議北部、中部的朋友穿著要留意保暖、防風。至於2020的第一道曙光，可能只有在「中南部高山、墾丁」會比較有機會，東半部大部分地方雲量都比較偏多。

(中時電子報)