國民黨總統候選人韓國瑜今晚在「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」喊出推動全台「六塊肌計畫」，打造富強康樂的台灣，請選民給韓國瑜與張善政一個機會，韓國瑜看到全場超出卅萬名支持者，還熱情的脫下西裝強調，他們願意為台灣民眾做牛做馬，絕對不會做威做福，讓全世界看到台灣人民做最聰明、智慧的決定。

韓國瑜表示，他一定會配合台中市盧市長、彰化、南投、苗栗、新竹縣市、雲林縣等地區的鄉親，發展六塊肌的政策，男孩子到健身房都希望胸部有六塊肌，未來「台灣六塊肌」計畫，桃竹苗最重要的科技文創、中彰投全台灣最強最重要的文化教育以及運輸製造所有的重心，雲嘉南是台灣的糧倉，開門七件事，柴米油鹽醬醋茶都在這裡，台南市是文化特色，雲嘉南、高高屏是台灣最重要的工業、運輸、製造以及宗教觀光旅遊中心。

他強調，美麗的花蓮與宜蘭是觀光、休閒旅遊、宗教觀光以及電視電影的製作最好的地方推動整個未來台灣的發展，如果韓國瑜、張善政當上總統，他們會立刻啟動滿天星計畫，每一個台灣年輕人就像天上的一顆星，培養他們在天空中閃閃發光，此外，所有台灣的軍公教警消可以獲帶職帶薪出國充電機會。

(中時 )