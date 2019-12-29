張與辰29日舉辦「Vic張與辰《My Story》台北演唱會」，現場邀來周蕙、嘻小瓜、李昶俊（ECHO）擔任嘉賓助陣，他與周蕙因節目《不凡的改變》結識成好友，一起合唱〈好想好好愛你〉，他們分享私下互動，除了聊音樂之外，也同樣愛吃美食，時常一起約出去吃飯、分享生活。

周蕙盼張與辰之後回家鄉馬來西亞開唱時，她也可以擔任嘉賓，順勢一起品嚐馬來西亞當地美食。周蕙昨笑稱自己是被甜嗓耽誤的怪咖，因她喜歡的歌很特別也蠻冷門，她在台上與張與辰邀歌，希望挑戰一首歌跨12音域的難度歌曲。

張與辰特別為演唱會翻唱天后蔡依林〈怪美的〉來致敬，他事前努力練舞，「原本內心有個包袱，這次決定認真拋下它，同事告訴我跳的好能展現舞台魅力，跳得普通也會有笑果，所以我願意努力去嘗試。」

而他的母親從馬來西亞飛來台支持，張與辰感動表示媽媽原本是一名歌手，享受在舞台上表演的時光，但是為了家庭放棄了歌手的夢想，「我特別準備許多經典老歌，並邀請媽媽上台替她完成夢想。」此外，昨昔日八點檔主題曲女王金佩珊也到現場欣賞。

(中時 )